Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer in Herne missachtet Anhaltezeichen - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Bereits am 31. Juli, gegen 3.30 Uhr, kam es in Herne zu einer kurzen Verfolgungsfahrt. Ein Kleinkraftrad fuhr mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße "Am Großmarkt". Das Zweirad wollten Polizeibeamte der Wache Herne anhalten und kontrollieren.

Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtete trotz Anhaltezeichen vor den Beamten. Während der Fahrt klappte der Verdächtige das hinten angebrachte Versicherungskennzeichen hoch. So war dieses nicht mehr zu erkennen.

Die Fahrt setze sich bis zur Bahnhofstraße fort, wo die Beamten im Streifenwagen dem Tatverdächtigen nicht mehr folgen konnten.

Der augenscheinlich männliche Fahrer ist zwischen 18 und 25 Jahren alt, hat eine normaler Figur und eine geschätzte Größe von 170 bis 185 cm. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und einen dunklen Helm mit hell abgesetztem Muster.

Im Bereich der Bahnhofstraße (Fußgängerzone) wurde der Mann u.a. von Zeugen beobachtet.

Diese und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich zur Bürozeit unter der 0234 909-5264 zu melden.

