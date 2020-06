Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer missachtet Polizeiabsperrung

Ludwigshafen B 9 / BAB 6 (ots)

Aufgrund eines Motorradunfalls wurde die Auffahrt von der B9 auf die BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim am 31.05.20 von 09:30 - 10:30 Uhr gesperrt. Dies schien einen 54-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Frankenthal jedoch nicht zu interessieren, als er an der Absperrung vorbei auf die BAB 6 auffahren wollte. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde einer der Gründe offenbart, weshalb der Mann die Absperrung wohl missachtete. Ein Alkoholtest ergab ein Wert von stattlichen 2,28 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits zuvor wegen Trunkenheit am Steuer entzogen. Nun muss er sich erneut wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Missachtung von Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell