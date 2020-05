Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendieb im Rathauscenter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 30.05.2020, zwischen 15:10 Uhr und 15:40 Uhr, kam es im Rathauscenter in Ludwigshafen zu drei Taschendiebstählen. Hierbei wurde jeweils der Geldbeutel aus der getragenen Handtasche bzw. dem getragenen Rucksack der drei Geschädigten entwendet. Der bislang unbekannte Täter konnte unbemerkt die Taschen öffnen und die Geldbeutel daraus entnehmen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, mitgeführte Taschen oder Gegenstände, vor allem in Einkaufszentren oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

