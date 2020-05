Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 30.05.2020, um 22:20 Uhr, stürzte ein 40-jähriger Mann aus Mannheim in der Maudacher Straße mit seinem Fahrrad zu Boden und zog sich eine kleine Platzwunde am Kopf zu. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer wahrnehmen. Der Mann kollidierte wohl aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem Laternenmast. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

