Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Geld aus Auto entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag, den 29.05.2020, zwischen 16:00 und 16:10 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem geparkten schwarzen Opel Corsa. Das Fahrzeug befand sich auf einem Parkplatz in der Alten Weinstraße, in Ludwigshafen-Maudach. Der Täter konnte die Seitenscheibe, welche einen Spalt weit geöffnet war, herunterdrücken und entnahm das Bargeld aus dem Geldbeutel aus der im Fahrzeug befindlichen Handtasche der 64-jährigen Geschädigten. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122. Zudem weist die Polizei darauf hin, Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und Wertgegenstände nicht offen im Fahrzeug zu hinterlassen.

