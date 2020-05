Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen/Rhein - Berauscht unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 29.05.2020 wurde in der Burgundenstraße in Ludwigshafen am Rhein eine 31-jährige Dame aus Ludwigshafen mit ihrem Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigten sich drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Test bestätigte die Einnahme einer verbotenen Substanz. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot stehen nun im Raum. Dem nicht genug, verständigte die Frau ihren 33-jährigen Lebensgefährten, welcher sie auf der Dienststelle abholen sollte. Dieser kam dem Wunsch seiner Frau entsprechend nach. Leider konnten jedoch auch bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Auch hier verlief ein Test positiv auf eine verbotene Substanz.

Beide Personen traten nun zu Fuß ihren Heimweg an.

