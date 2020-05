Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug mit altem Feuerlöscher

Ludwigshafen (ots)

Am 28.05.2020, gegen 15:00 Uhr, klingelten unbekannte Täter bei einem 23-Jährigen in der Bahnhofstraße und erklärten, sie müssten seinen Feuerlöscher ersetzen. Sie hatten rote Kleidung an mit der Aufschrift "Brandschutz Chemnitz". Diese Aufschrift war jeweils auf der Brust und auf dem Rücken. Zudem hatten beide einen blauen Ausweis an ihrer rechten Brustseite, auf dem "IHK" stand und darunter ein Name. Nachdem der 23-Jährige den Austausch gewährte, verlangten die unbekannten Täter 90 Euro für ihre "Leistung". Als der 23-Jährige jedoch feststellte, dass sein erst vor kurzem gewarteter Feuerlöscher durch einen alten Feuerlöscher ersetzt worden war und deshalb die Zahlung der 90 Euro ablehnte, flüchteten die beiden unbekannten Täter mit dem neueren Feuerlöscher. Sie waren etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 m bis 1,80 m groß und hatten schwarze kurze Haare. Der eine war schlank und hatte einen kurzen Vollbart. Der andere war etwas dicker und hatte keinen Bart.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

