Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei zwischen Motorradfahrer und Autofahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 27.05.2020, gegen 21:45 Uhr, wurde die Polizei von zwei Zeugen alarmiert, die erklärten, dass sich ein Motoradfahrer und ein Autofahrer auf der Industriestraße schlagen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie folgenden Sachverhalt eruieren: Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad auf der Industriestraße in Richtung Sternstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Industriestraße in entgegengesetzter Richtung. Als der Autofahrer einen vor sich fahrenden Mofafahrer überholt habe, sei er über die Mittellinie auf die Gegenfahrbahn gefahren und dabei sehr nah an dem Motorradfahrer vorbeigefahren. Deswegen habe der 32-Jährige aus Zorn abgebremst und sei dem Autofahrer hinterhergefahren. Dieser habe daraufhin angehalten und es sei zwischen den beiden zum Streitgespräch gekommen, das darin endete, dass der Motorradfahrer dem Autofahrer ins Gesicht geschlagen habe. Daraufhin sei der 56-Jährige ausgestiegen und habe den 32-Jährigen zu Fall gebracht. Danach hätten zwei weitere Autoinsassen den 32-Jährigen auf dem Boden festgehalten, während der 56-Jährige ihm durch das Visier des Motorradhelms mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Durch die Schläge wurden beide leicht verletzt. Zudem wurde der Motorradhelm des 32-Jährigen sowie die Brille des 56-Jährigen beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell