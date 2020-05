Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Scheibe einer Spielothek eingetreten

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 29.05.2020, auf Samstag, den 30.05.2020, um 01:15 Uhr, trat ein alkoholisierter 22-jähriger Ludwigshafener die Schaufensterscheibe einer Spielothek in der Bismarckstraße in Ludwigshafen ein. Der Mann konnte durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund der Alkoholisierung und der verbalen Aggressivität verbrachte der Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die bislang geschätzte Schadenshöhe an der Spielothek beträgt etwa 1000 Euro.

