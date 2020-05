Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen/Rhein - Seitenscheibe an Auto eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Freitag, 29.05.2020, auf Samstag, 30.05.2020, zwischen 17:30 Uhr und 04:15 Uhr, die vordere rechte Seitenscheibe eines grauen Mercedes ein. Das Fahrzeug parkte in der Pfalzgrafenstraße, in Ludwigshafen am Rhein. Aufgrund des Schadensbildes und weiterer Schlagmale an dem Fahrzeug wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

