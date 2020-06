Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Glück im Unglück - Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt

Ludwigshafen B 9 / BAB 6 (ots)

Ohne Fremdeinwirkung und wohl in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 44-jähriger Motorradfahrer am 31.05.2020 gegen 09:55 Uhr in der Auffahrt von der B9 auf die BAB 6, in Fahrtrichtung Mannheim die Kontrolle über das Motorrad, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Nach erster medizinischer Versorgung wurde bei dem Verunglückten lediglich ein Beinbruch festgestellt. Zur weiteren Versorgung kam er in ein umliegendes Krankenhaus.

