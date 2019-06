PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nachtrag zur Sondermeldung der PD Main-Taunus von Montag, dem 17.06.2019:

Hofheim (ots)

Am 17.06.2019 ereignete sich kurz vor 13:00 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall im Bereich der B8 zwischen Kelkheim-Hornau und Niederhofheim. Ein 46-jähriger Bauarbeiter wurde von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert. Am frühen Abend des 17.06.2019 wurde durch das behandelnde Krankenhaus mitgeteilt, dass der 46-jährige Bauarbeiter im Krankenhaus verstarb.

Der regionale Verkehrsdienst der PD Main-Taunus hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen.

