POL-HI: FREDEN (dei) Sachbeschädigung und Diebstahl am vergangenem Wochenende -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Freitag, 05.03.2021/12:00 Uhr, bis Montag, 08.03.2021/12:00 Uhr.

Im Tatzeitraum wurde auf dem Grillplatz Ammenser Straße, Am Selter in 31084 Freden, eine Parkbank in ein Lagerfeuer gelegt. Dadurch wurde die Sitzfläche der Bank beschädigt. Weiterhin wurde in Freden neben der Leinbrücke, Am Schillerplatz, eine massive Eichenholzbank mit Betonpfosten entwendet. Der Vorsitzende des geschädigten Verkehrsvereins Freden geht von einem angerichteten Gesamtschaden von ca. 450,- Euro aus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

