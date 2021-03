Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Verfolgungsfahrt + geklautes Smartphone schnell aufgespürt + Einbrecher erbeuten Schmuck + Unfallflucht im Neuen Weg + Radfahrer geschnitten - Alkoholisiert am Steuer + Ladendieb gestellt

Friedberg (ots)

+++

Münzenberg-Gambach: Verfolgungsfahrt endet mit Drogensicherstellung und Festnahme

Als der Fahrer eines mit drei Personen besetzten, silbernen Audi am Samstagabend in der Butzbacher Straße in Gambach einen Streifenwagen erblickte, trat er kurzerhand aufs Gas. Nicht ohne Grund, wie sich wenige Minuten später herausstellen sollte.

Die Ordnungshüter verfolgten das Auto, bis es in Holzheim stoppte, eine Person vom Rücksitz heraussprang und davonrannte. Der aus dem Vogelsbergkreis stammende, 19-jährige Fahrer konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Während des halsbrecherischen Fluchtversuchs hatte er mehrfach rücksichtslos Vorfahrtsregelungen und zulässige Höchstgeschwindigkeiten missachtet. Der Beifahrer hatte das Auto offenbar wenige Augenblicke zuvor verlassen. Von ihm fehlte jede Spur.

Ein Polizist rannte dem Flüchtenden nach. Dem Mann, der sich im Vollsprint eines Turnbeutels, einer Herrenhandtasche und eines Smartphones entledigte, gelang es schließlich, zu entkommen. Ein Blick in die Taschen erklärte das Verhalten: Darin befanden sich unter anderem größere Mengen Haschisch und Marihuana, aber auch eine Kundenkarte, anhand derer der Flitzer schnell identifiziert war. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Die Polizei ermittelt nun; unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der 19-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

+++

Friedberg: Nach Handydiebstahl - geklautes Smartphone schnell aufgespürt

Am Donnerstagnachmittag bemerkte eine 19-Jährige Friedbergerin, dass man ihr offenbar ihr Mobiltelefon gestohlen hatte. Gegen 17.20 Uhr hatte sie sich an einem dortigen Verkaufsstand befunden und auf ihre Bestellung gewartet. Offenbar hatte ihr währenddessen ein hinter ihr stehender Mann zunächst unbemerkt das Smartphone aus einer Jackentasche gezogen und war anschließend in unbekannte Richtung verschwunden.

Die junge Frau verständigte die Polizei und ließ ihr Gerät orten. Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten daraufhin eine Gruppe junger Männer am Gießener Hauptbahnhof. In der Hosentasche eines 19-Jährigen fand sich das Gerät. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Die Geschädigte hielt ihr mehrere Hundert Euro teures Handy bereits gegen 21 Uhr wieder in den Händen.

+++

Bad Vilbel: Einbrecher erbeuten Schmuck

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dortelweiler Konrad-Adenauer-Straße haben Diebe am Freitag Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro erbeutet. Zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr war eine Terrassentür aufgehebelt- und diverse Schränke durchsucht worden. Mögliche Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 80er-Hausnummern aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

+++

Rosbach: Unfallflucht im Neuen Weg

Zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 8.15 Uhr ist im Neuen Weg in Ober-Rosbach ein schwarzer VW erheblich beschädigt worden. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer im genannten Zeitraum, wahrscheinlich während des Ein- oder Ausparkens gegen den, am Fahrbahnrand in Höhe der 20er-Hausnummern parkenden, Touran gestoßen und hatte sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter 06031/6010.

+++

Friedberg: Radfahrer geschnitten - Alkoholisiert am Steuer

Offenbar betrunken ans Steuer gesetzt hatte sich am Samstagnachmittag ein 60-jähriger Bad Nauheimer, der mit seinem schwarzen Ford gegen 16 Uhr in der Freseniusstraße auf gefährliche Art und Weise zwei Radfahrer überholte und Schlangenlinien fuhr. Eine Streife der Friedberger Polizeistation konnte den 60-Jährigen wenige Minuten später auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße "Pfingstweide" antreffen. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von fast 1,3 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle; Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung folgten. Anschließend konnte er die Dienststelle - zu Fuß - wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

+++

Friedberg: Ladendieb gestellt

Da er den Supermarkt in der Fauerbacher Straße verlassen wollte, ohne die mitgenommenen zwei Flaschen Schnaps zu bezahlen, sprachen ein Security-Mitarbeiter und ein Zeuge den in Hattersheim gemeldeten 37-Jährigen am Samstagabend gegen 20.25 Uhr darauf an und versuchten, ihn an der Flucht zu hindern. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Rahmen der Mann einem Zeugen gegen den Kopf schlug und dabei verletzte. Mithilfe weiterer Mitarbeiter hatte man den Ladendieb schließlich unter Kontrolle bringen- und die Polizei verständigen können.

+++

