Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lieferwagen entwendet - Die Polizei fahndet und sucht Zeugen

Grevenbroich-Orken (ots)

In der Zeit von Montag (08.02.), gegen 17 Uhr, bis Dienstag (09.02.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Lieferwagen einer Firma an der Hans-Sachs-Straße in Grevenbroich. Zur Tatzeit verschafften Diebe sich Zutritt zum Bürogebäude und nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich. Mit dem relativ auffälligen Peugeot Boxer in orange-weiß, der an der Straße geparkt war, verschwanden sie unerkannt. Das Fahrzeug ist auf die Kennzeichen NE-ON 2223 zugelassen.

Die Polizei fahndet nach dem gestohlenen Wagen und bittet mögliche Hinweisgeber, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Autos machen können, unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 Kontakt aufzunehmen.

