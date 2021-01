Polizei Düren

POL-DN: Verbotenes Treffen in Kleingartenanlage

Düren (ots)

Mehrere Zeugen wiesen die Polizei am Wochenende auf eine Zusammenkunft hin, die gegen die aktuelle Coronaschutzverordnung verstieß. Die Polizei schrieb sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Mehrere Zeugen hatten dem zuständigen Bezirksdienstbeamten gemeldet, dass sich an der Kleingartenanlage an der Berliner Straße zu späterer Stunde regelmäßig mehrere Personen treffen würden. In der Nacht zu Samstag kontrollierten darauf hin vier Polizeibeamtinnen und -beamte die Kleingartensiedlung. Nicht vergebens: In einer der Lauben trafen sie tatsächlich auf sechs Personen, die ohne Mund-Nase-Bedeckungen miteinander feierten.

Auf Grundlage der aktuell geltenden Coronaschutzverordung wurde gegen die Beteiligten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, das Treffen lösten die Polizisten auf. Der Sachverhalt sowie die Hinweise der Zeugen wurden an die zuständigen Ordnungsbehörden übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell