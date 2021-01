Polizei Düren

POL-DN: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hürtgenwald (ots)

Am Sonntag, 24.01.2021 wurden Beamte der Polizeiwache Düren gegen 03:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Hürtgenwald-Bergstein in der dortigen Burgstraße gerufen. Eine Anwohnerin hatte die Polizei verständigt, nachdem eine junge Frau gegen ein geparktes Auto gefahren war. Die Vermutung, dass die Fahrerin Alkohol konsumiert hatte, bestätigte sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei. Der 19-jährigen Kreuzauerin wurde nach einem Atemalkoholvortest, der einen Wert von 1,0 Promille ergab, eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein auf Probe der jungen Frau wurde sichergestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren und eine erneute Probezeit. Grundsätzlich dürfen Fahranfänger vor ihrem 21. Geburtstag gar keinen Alkohol konsumieren, wenn sie Fahrzeuge führen wollen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

