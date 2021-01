Polizei Düren

POL-DN: Aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht auf

Vettweiß (ots)

Am 24.01.2021 um 01:21 Uhr beobachtete ein Zeuge zufällig, wie ein PKW im Verlauf der Michaelstraße in Vettweiß-Kelz mit einem geparkten PKW kollidierte und sich danach in Richtung Vettweiß entfernte. Es gelang dem Zeugen trotz winterlicher Straßenverhältnisse die Verfolgung des flüchtigen PKW aufzunehmen und diesen kurze Zeit später zum Anhalten zu bewegen. Zwischenzeitlich hatte er bereits die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten der PW Kreuzau konnten im Rahmen der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 23-jährigen Heimbacher eine Atemalkoholkonzentration von 1,25 mg/l. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Es entstand ein insgesamt hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell