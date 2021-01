Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linnich (ots)

Am 22.01.2021, gegen 22:30 Uhr, hielten zwei PKW mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der B57 zwischen Linnich-Gereonsweiler und der Puffendorfer Kreuzung am rechten Fahrbahnrand. Eine 32jährige PKW-Fahrerin aus Aldenhoven fuhr in Rtg. Puffendorfer Kreuzung und wechselte auf die Gegenfahrbahn um die haltenden Fahrzeuge zu passieren. Hierbei übersah sie, trotz geraden Steckenverlaufs, den entgegenkommenden PKW eines 24jährigen Baesweilers. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge total zerstört wurden. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 21jährige Beifahrerin des Baesweiler PKW-Führers wurden schwerverletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell