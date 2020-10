Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201027-5: Zwei Brände beschäftigen die Polizei - Bergheim/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet im Keller eines Hauses im Heinzelmännchenweg in Bergheim am Montagmorgen (26. Oktober) um 06:45 Uhr ein Wäschetrockner in Brand. Bei Löschversuchen verletzten sich zwei Bewohner des Hauses. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Aus bisher unbekannter Ursache ist in der Küche eines Hauses in der Burgackerstraße in Kerpen um 14:50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich rasch auf das gesamte Erdgeschoss aus. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell