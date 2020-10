Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201027-4: Blitzeinbruch in Goldschmiede - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter fuhren mit einem Auto rückwärts in das Schaufenster des Geschäfts. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine Zeugin (60) hörte am Dienstag (27. Oktober) um 01:40 Uhr lautes Scheibenklirren auf der Straße "Am Rathaus" in Bedburg-Kaster. Sie schaute aus dem Fenster und sah einen silbernen Kleinwagen, der mit laufendem Motor rückwärts an der Schaufensterfront eines benachbarten Goldschmiedegeschäftes stand. Ein Mann lief aus Geschäft und stieg als Beifahrer in den Wagen, der dann mit hohem Tempo in Richtung der Gustav-Heinemann-Straße davonfuhr. Da die Zeugin von einem Unfallgeschehen ausging, informierte sie die Polizei erst Minuten später.

Polizeibeamte trafen an der Anschlussstelle Bedburg der BAB 61 (L279) auf einen verlassenen, beschädigten Ford Fiesta und stellten ihn sicher. Der Wagen lag seit dem 30. September als gestohlen ein. Eine Absuche des Bereiches nach den Flüchtigen mittels Diensthund und Polizeihubschrauber verlief negativ.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Täter mit dem Fahrzeugheck in die Schaufensterscheibe, die daraufhin zerbrach. Im Geschäft schlugen die Täter die Vitrinen ein und entnahmen deren Inhalt. Über Art und Ausmaß des entstandenen Schadens und der Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Beamte der Spurensicherung erschienen am Tatort. Ein Notverglaser sicherte das Geschäft.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den Tätern und dem benutzten Kleinwagen machen? Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

