Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Praxisräume

Linnich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude auf der Rurstraße ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Nichts. Trotzdem sucht die Polizei nach Zeugen.

Vermutlich drangen die Täter über ein Fenster im frei zugänglichen Hinterhof in die im Erdgeschoss liegenden Praxisräume ein. Diese waren durch eine Mitarbeiterin am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr letztmalig betreten worden. Von dort aus gelangten die Täter durch nicht verschlossene Türen in den Hausflur und den Keller des Hauses. Augenscheinlich wurden weder die Räumlichkeiten der Praxis noch der Keller durchsucht. Auch entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Nichts. Unter Umständen wurden die Täter bei ihrer Tat gestört und ergriffen die Flucht.

Die Polizei bittet Zeugen die zwischen Mittwochabend , 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um die Rurstraße und die Mäusgasse gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

