Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand in Einfamilienhaus Benediktinerstraße

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Am Sonntag morgen, dem 04.10.2020, kam es in der Benediktinerstraße zum Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Trier, sowie umliegender Feuerwehren, konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Reihenhäuser verhindert werden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell