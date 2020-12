Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

VogelsbegrkreisVogelsbegrkreis (ots)

Fahrzeug kommt von Straße ab - Fahrerin leicht verletzt

Romrod - Am Samstag (28.11.), gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 50 Jahre alte Autofahrerin aus Mücke mit ihrem BMW die Landesstraße 3151 vom Zell kommend in Richtung Heimertshausen. Direkt hinter Zell überholte die Autofahrerin einen vor ihr fahrenden PKW. Beim Einscheren nach rechts in einer Rechtskurve kam sie ins Schleudern und fuhr nach links von der Fahrbahn ab gegen einen Baum. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 19.000 Euro.

