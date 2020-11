Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Scheibe an Baumarkt eingeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, versuchten unbekannte Täter vermutlich zwischen 02:30 Uhr und 09:30 Uhr sich Zutritt durch eine Glastür zu einem Baumarkt in der Hohe-Flum-Straße zu verschaffen. Diese warfen die bislang unbekannten Täter mit zwei Steinen ein. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0.

