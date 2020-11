POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Polizeipräsidium Freiburg

Am Samstag den 28.11.2020, im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 04.00 Uhr, kam eine 19-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw im Bereich Sportplatzweg von der Fahrbahn ab und kollidierte danach mit mehreren Leitpfosten. Der Autofahrer unterlies es die Polizei zu informieren. Ferner fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die aufnehmende Polizeistreife stellte an der Unfallstelle das Kennzeichen vom Pkw des Unfallverursachers fest, so dass dieser im Nachhinein aufgesucht und zur Sache gehört werden konnte. Der Pkw des Unfallflüchtigen wies erhebliche Beschädigungen auf. Der Fremdschaden wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Die Polizei wird gegen den Fahrzeuglenker nun ein Strafverfahren u. a. wegen und Unfallflucht einleiten.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt unter 07651/93360 entgegen.

