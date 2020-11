POL-FR: Holzfenster fängt aufgrund vergessener Kerze an zu brennen

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitag den 27.11.2020, gg. 08:30 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Hauptstraße zufällig, dass ein Holzfenster in Brand geraten war. Der Mann erstickte die Flammen noch im Anfangsstadium. Durch das schnelle Handeln des 72-jährigen Mannes, konnte ein Übergreifen auf die Hausfassade verhindert werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden blieb durch das schnelle Eingreifen des Anwohners relativ gering. Dieser wird nach erster Einschätzung der Polizei auf ca. 2.000 Euro beziffert.

Nach erstem Stand der Ermittlungen, wurde auf dem äußeren Fenstersims des Holzfensters eine brennende Kerze vergessen. Nachdem die Kerze runtergebrannt war, entzündete sich der Fensterrahmen.

Der Polizeiposten Löffingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

