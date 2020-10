Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 404 in Kiel-Moorsee

Kiel (ots)

Kiel 14.10.2020, 08:00 Uhr

Heute kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei LKW und einem PKW. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer eines Hybridfahrzeugs in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Bei den nun anschließend patientenorientierten Befreiungsarbeiten arbeiteten die Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Hand in Hand, um dem Verletzten die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Trotz umfangreicher medizinischer und technischer Rettungsarbeiten konnte die eingeklemmte Person schnell aus ihrer Zwangslage befreit, intensivmedizinisch versorgt und in das UKSH zur Weiterbehandlung befördert werden. Die B404 musste voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich der Führungsdienst, der Löschzug der Ost- bzw. Hauptwache und die Freiwillige Feuerwehr Moorsee, Rönne und Boksee. Des Weiteren befanden sich insgesamt 42 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzdauer wurde vom Einsatzleiter auf 60 Minuten veranschlagt.

