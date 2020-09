Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuerwehreinsatz auf Traditionssegler im Kieler Hafen

Kiel (ots)

Am Nachmittag des 20.09.2020 kam es um 15:21 Uhr zu einem Einsatz an der Kieler Blücherbrücke. Bei Arbeiten im Maschinenraum eines Traditionsseglers kam es zu einem Brandereignis, in dessen Folge zwei Menschen verletzt wurden. Bei der Kontrolle des betroffenen Bereiches durch die Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass der Brand bereits erloschen war und Belüftungsmaßnahmen wurden eingeleitet. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Verletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Der Einsatz war gegen 16:15 Uhr beendet.

