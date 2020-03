Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Polizei registriert zwei brennende Müllbehälter - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Mittwochabend (11. März 2020) ist gegen 22:45 Uhr eine Mülltonne auf dem Gehweg an der Steinstraße aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Ein 42-jähriger Anwohner informierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Es entstand geringer Sachschaden.

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (12. März 2020) brannte gegen 0:23 Uhr an der Südstraße ein Papiercontainer. Auch hier ist die Ursache bislang unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden.

Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (158)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell