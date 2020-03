Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Auto erfasst Fußgängerin - Frau leicht verletzt -Fahrer flüchtig - Hinweise erbeten

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (11. März 2020) hat ein Autofahrer eine Fußgängerin erfasst und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um die junge Frau zu kümmern.

Gegen 06:55 Uhr querte eine 22-jährige Frau an der Kreuzung Neue Linner Straße/Philadelphiastraße, um in Richtung Ostwall zu gehen. Dabei erfasste sie ein Auto, das von der Neue Linner Straße nach links in die Philadelphiastraße abbog.

Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos entfernte sich, ohne sich um das Opfer zu kümmern.

Es soll sich um einen weißen Geländewagen gehandelt haben. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin, sich bei der Polizei zu melden und unabhängige Zeugen um entsprechende Hinweise unter 02151/6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (155)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell