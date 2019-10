Polizei Bielefeld

POL-BI: Bremsschläuche durchschnitten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen Zeugen zu einer Verkehrsstraftat, die sich bereits in der Nacht zu Dienstag, 03.09.2019, in Quelle ereignete.

Am Montagabend parkte ein 27-jähriger Bielefelder sein Firmenfahrzeug gegen 18:30 Uhr an der Straße Am Langen Grund. Der Mercedes Sprinter stand auf einem Parkplatz für Anwohner in einer Sackgasse - einem Teilstück der Straße Am Langen Grund.

Der 27-Jährige beabsichtigte am Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr mit dem Transporter loszufahren. Dabei bemerkte er, dass alle vier Bremsschläuche durchtrennt waren und Bremsflüssigkeit ausgetreten war. Der Mercedes Fahrer verständigte die Polizei und einen Abschleppdienst.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Straftat - einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr - aufgenommen und fragt nun, wer hat in der Nacht zu Dienstag, 03.09.2019, etwas Verdächtiges in dem Bereich der Sackgasse Am Langen Grund beobachtet?

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell