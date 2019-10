Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrerin stürzt beim Überqueren einer Kreuzung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An einer Kreuzung an der August-Bebel-Straße stieß am Montag, den 30.09.2019, eine E-Scooter-Fahrerin mit einem wartenden Pkw zusammen und verletzte sich leicht.

Die 44-jährige Frau aus Barntrup befuhr mit dem E-Scooter den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Werner-Brock-Straße. An einer Ampelkreuzung beabsichtigte sie, die August-Bebel-Straße zu überqueren. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr die 44-Jährige an und stürzte zur Seite. Dabei touchierte sie einen BMW X3. Der 55-jährige Fahrer aus Bielefeld hatte vor, nach links in die August-Bebel-Straße abbiegen. Da Radfahrer und Fußgänger Grün hatten, wartete er vor dem Radweg. Bei dem Sturz stieß die 44-Jährige mit dem Lenker gegen die Motorhaube des BMWs. Dabei entstand ein Lackkratzer. Die E-Scooter-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

