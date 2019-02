Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Kleinbus überschlagen

Ein mit 8 Personen besetzter Kleinbus kam am Mittwochmittag bei Adelsheim von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 25-jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr gegen 14.30 Uhr die Landesstraße von Adelsheim in Richtung Sennfeld. Ersten Angaben nach soll ihm in einer langen Linkskurve ein weißer Lkw aus Richtung Sennfeld entgegen gekommen sein. Dieser sei leicht mittig gefahren, weshalb der 25-Jährige nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste. Anschließend übersteuerte er jedoch seinen Kleinbus und kam nach links von der Fahrbahn in einen angrenzenden Acker ab. Hierbei überschlug sich der Kleinbus mindestens einmal. Bei dem Unfall wurden 7 Personen aus dem Kleinbus leicht und eine Person schwer verletzt. An dem Ford entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, im besonderen Hinweis auf den weißen LKW aus Richtung Sennfeld geben können, sollen sich mit dem Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim unter 09341 60040 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell