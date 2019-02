POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Niedernhall: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr am Dienstag, um circa 6.50 Uhr, die 40-jährige Fahrerin eines Audis auf der L1044 auf den verkehrsbedingt vor ihr stehenden VW eines 26-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Opel eines 24-Jährigen geschoben. Die 40-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Öhringen: Fußgängerin verletzt

Eine Fußgängerin wurde am Dienstag, um circa 9 Uhr, in der Schillerstraße in Öhringen glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines Renaults fuhr die Schillerstraße entlang und wollte rechts auf einen Parkplatz einer Schule einfahren. Hierbei kam ihm in der engen Einfahrt ein Fahrzeug entgegen. Der 41-Jährige setzte daher mit seinem Pkw zurück und übersah hierbei die 61-jährige Fußgängerin. Der Pkw rollte der Frau über den Fuß und verletzte sie hierdurch leicht. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

