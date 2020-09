Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuerwehreinsatz in Kiel Dietrichsdorf

Kiel (ots)

Am frühen Nachmittag des 14.09.2020, um 13.20 Uhr, gingen gleich mehrere Notrufe in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein. Sie meldeten ein Feuer in der Pillauer Strasse in Kiel Dietrichsdorf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche einer Wohnung im 2.OG des Mehrfamilienhauses bereits im Vollbrand. Die Bewohner konnten Ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Der Angriffstrupp des Löschzuges der Ostfeuerwache ging unter Atemschutz in die Brandwohnung vor und löschte den Brand mittels eines C-Rohres. Eingesetzt wurden insgesamt 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell