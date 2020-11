Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht im Bereich des Staffelwegs durch landwirtschaftliches Fahrzeug

FreiburgFreiburg (ots)

Rheinfelden

Am Freitag, gegen 14.30 Uhr, hatte der Geschädigte seinen silbernen Pkw Renault Laguna auf einem parallel zum Staffelweg befindlichen Weg vor einer Kleingartenanlage am Dorfbach abgestellt. Der Fahrzeugbesitzer nahm ein lautes Geräusch war und sah anschließend einen Traktor in diesem Bereich umherfahren. Erst als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass dieses im Heckbereich stark beschädigt und mehrere Meter nach vorne geschoben war. Möglicherweise wurde dies durch den zuvor gesehenen Traktor verursacht. Der entstandene Sachschaden dürfte nicht unter 4000,-EUR liegen. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07623 7404-0.

Stand: 03:00 Uhr

FLZ/as (rr)

