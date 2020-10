Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Diebstahl von Rucksack aus Auto

Hagen (ots)

Am Donnerstag (08.10.2020) kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Diebstahl auf einem Parkplatz in der Straße Im Alten Holz. Nach bisherigem Erkenntnisstand parkte ein 54-Jähriger sein Fahrzeug auf dem Parkplatz und verschloss dieses. Bei seiner Rückkehr kurze Zeit später stellte er fest, dass sein auf der Rückbank befindlicher Rucksack samt Inhalt entwendet wurde. Beschädigungen am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden. Täterhinweise ergaben sich nicht.

Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können sich unter der Rufnummer 02331/986 2166 bei der Polizei zu melden. (kh)

