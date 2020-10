Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Kinder nach Unfall

Hagen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der Eckeseyer Straße gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit zwei leichtverletzten Kindern. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Bahnhofsumgehung in Richtung Eckeseyer Straße. In Höhe der Einmündung wollte er seine Fahrt auf dem linken von zwei Rechtsabbiegerspuren fortsetzen. Der in der Nebenspur befindliche Lkw eines 68-Jährigen konnte seinen Fahrstreifen nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund der Enge im Kurvenbereich nicht halten und kollidierte mit dem Auto. Der Ford wurde dabei seitlich vor den Lkw geschoben. Eine im Auto befindliche 15-Jährige und ihr 12-jähriger Bruder verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. (ra)

