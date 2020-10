Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch (07.10.2020) gegen 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Bergstraße. Nach Angaben der 30-Jährigen touchierte ein 32-Jähriger beim Einparken mit seinem BMW den geparkten VW eines 22-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden dabei leicht beschädigt. Anschließend machte die Zeugin den Bochumer auf den Zusammenstoß aufmerksam, dieser entfernte sich jedoch fußläufig von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Von den hinzugerufenen Polizisten wurde eine Benachrichtigung am Fahrzeug des Mann hinterlassen, welcher sich daraufhin auf einer Polizeiwache meldete. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

