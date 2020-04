Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Einbruch in Gastwirtschaft

Freiburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 03.00 Uhr und 09.00 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten einer Gastwirtschaft in der Lörchstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln einer Terrassentüre in den Schankraum, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Alkoholika sowie Tiefkühlfleisch. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, zu melden.

REM/td, js

Medienrückfragen bitte an:

Jan Schmidt

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell