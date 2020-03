Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ettenheim: A5, Verkehrsunfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Auf der A 5 in Fahrtrichtung Basel, ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Ettenheim (KM 723,550) am Montag, den 30.03.2020 um 13:38 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Fahrzeugführerin wechselte auf den linken Fahrstreifen. Ein mit hoher Geschwindigkeit, von hinten herannahender Fahrzeugführer musste in der Folge eine Vollbremsung einlegen und nach rechts ausweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in einer Driftbewegung mit einem Leitpfosten im Grünstreifen. Anschließend gelangte er wieder zurück auf die Fahrbahn und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die Verkehrspolizei Freiburg bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter Tel. 0761/882-3100 zu melden.

