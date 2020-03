Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf der Autobahn - kurzzeitige Sperrung der A98

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.03.20, gegen 09.20 Uhr, wurde durch Verkehrsteilnehmer ein schwerer Verkehrsunfall auf der A98 zwischen Lörrach-Mitte und Lörrach-Ost gemeldet. In der Meldung war von mehreren beteiligten Fahrzeugen und einem Fahrzeug auf dem Dach die Rede. Aus diesem Grund wurden neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr zum Unfallort entsandt. Tatsächlich kam ein 38-jähriger Renaul-Fahrer, der alleine im Auto war, vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems von der Fahrbahn ab und streifte die Mittelleitplanke. Der Wagen kam hiernach auf der Überholspur zum Stehen. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro, an der Leitplanke entstand lediglich geringer Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden.

