Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Randalierer gesucht

Heitersheim (ots)

In der Nacht von Sonntag, 29.03.2020 auf Montag, 30.03.2020 beschmierten unbekannte Täter an mehreren Örtlichkeiten in Heitersheim verschiedene Fahrzeuge und Hauswände mit silberfarbenem Spray.

Der Polizeiposten Heitersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bislang schon über 10 derartige Sachbeschädigungen verzeichnet. Im Bereich des Bahnhof wurde ein geparkter Pkw nahezu komplett besprüht.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) bittet weitere Geschädigte oder Zeugen die Hinweise zur Täterschaft machen können sich zu melden

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg



Polizeirevier Müllheim

- Führungsgruppe -

Michael Schorr



Telefon: 07631/1788-152

E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell