Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Apotheke - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26./27.11.2020, wurde in eine Apotheke in der Freiburger Straße in Schliengen eingebrochen. Nach dem Aufhebelen der Eingangstür wurden die Kassen leergeräumt und ein Wandtresor samt den Tageseinnahmen aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Beim Verlassen des Gebäudes wurde zudem ein Feuerlöscher versprüht. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht Zeugen.

