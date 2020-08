Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alkoholisierte 21-Jährige verletzt Einsatzkräfte - Bundespolizist in das Gesicht gespuckt - BodyCam zeichnet Verhalten auf

Gelsenkirchen (ots)

Eine erheblich alkoholisierte Frau verletzte gestern Morgen (23. August) im Gelsenkirchener Hauptbahnhof zwei Einsatzkräfte der Bundespolizei. Einem Bundespolizisten spuckte sie in das Gesicht, einen weiteren verletzte sie an der Hand. Das Verhalten der Frau wurde durch eine BodyCam aufgezeichnet.

Gegen 9 Uhr wurden Bundespolizisten zu einem Zug im Gelsenkirchener Hauptbahnhof gerufen. In dem Zug war eine Frau eingeschlafen und ließ sich nicht aufwecken. Daraufhin wurde sie durch die Bundespolizisten geweckt und aus dem Zug gebracht. Da die 21-jährige Rumänin aufgrund ihrer Alkoholisierung ihren Weg nicht allein fortsetzen konnte, sollte sie zur Ausnüchterung in das Gewahrsam gebracht werden.

Auf dem Weg zur Wache leistete die Frau erheblich Widerstand und spuckte einem Bundespolizisten in das Gesicht, als dieser ihr Handfesseln anlegen wollte. Ihr Verhalten wurde dabei von einer BodyCam aufgezeichnet. In der Wache wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Anschließend sollte sie in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Auf dem Weg dorthin leistete sie erneut erheblichen Widerstand und verletzte einen Bundespolizisten durch einen Tritt an der Hand.

Gegen die polizeibekannte Frau leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichen Angriffs ein. *ST

