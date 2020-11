Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Autofahrerin gerät auf Gegenfahrbahn- Drei Personen leicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 26.11.2020, gegen 11:40 Uhr, ist es in der Schopfheimerstraße zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Eine 57- jährige Peugeotfahrerin geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 69- jährigen Opelfahrerin. Die zwei Autofahrerinnen sowie eine 36- jährige Mitfahrerin des Opels wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

