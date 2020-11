Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unbekannte zünden Mülleimer und Sonnenschirm an - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 26.11.2020, haben mehrere Mülleimer und ein Sonnenschirm auf einem Schulgelände in Rheinfelden gebrannt. Kurz nach 20:00 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Auf dem Hof der Schule in der Karl-Fürstenberg-Straße brannten vier Mülleimer. Die Feuer wurden vermutlich mit Zeitungspapier entfacht. Eine Plexiglasscheibe eines nahen Aushangs war ebenso mutwillig durch Hitzeeinwirkung beschädigt worden. Vor der dortigen Mensa wurden nochmals ein Mülleimer und ein Sonnenschirm angezündet. Der Sonnenschirm, der lichterloh brannte, musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07623 7404-0).

