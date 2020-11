Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Gartenhausaufbrüche - Zeugensuche

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25./26.11.2020, wurden in einer Kleingartenanlage Im Ifang in Eimeldingen mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen der oder die Täter mindestens sechs Hütten auf und entwendeten zahlreiche Gartengeräte, unter anderem auch Rasenmäher. Der angerichtete Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen im Bereich verdächtige Personen oder/und Fahrzeuge aufgefallen waren.

