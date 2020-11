Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach (2 Meldungen): Zeugensuche nach Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden // Frau bei Verkehrsunfall verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht - Unfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, 26.11.2020, zwischen 11.30 und 12.15 Uhr, wurde auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hoffmattstraße in Brombach ein geparkter VW angefahren. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Autofahrer gegen den VW und hinterließ einen Schaden von etwa 2500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

Lörrach: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Paketzusteller lieferte am Donnerstag, 26.11.2020, gegen 11.30 Uhr, in der Turmstraße Pakete aus und befuhr hierzu die Fußgängerzone. Nach Beendigung der Auslieferung soll der Fahrer des Kleintransporters langsam rückwärts gefahren sein und hierbei gegen eine 76-jährige Fußgängerin gestoßen sein. Die Frau kam hierdurch zu Fall und wurde verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

